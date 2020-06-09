Путин знаком с теорией Михалкова о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса - Песков

16:32 Источник: Эхо Москвы

Президент знаком с теорией Михалкова о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю, было ли у них общение за последнее время, после выхода последних нашумевших выпусков «Бесогона», но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала», — сказал он.

Песков подчеркнул, что не располагает информацией о реакции президента на эту теорию.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» рассказал о якобы проекте Билла Гейтса по принудительному чипированию людей под видом прививки ради сокращения человечества. Выпуск сняли с эфира.