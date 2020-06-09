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НОВОСТИ

Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе

16:26 08.06.2020

Сфера услуг Москвы будет постепенно выходить из прежнего режима, связанного с борьбой против коронавируса. В частности, с 16 июня в мегаполисе откроют летние веранды, а через неделю можно будет возобновить работу стационарных заведения общественного питания – кафе и ресторанов. По словам мэра Сергея Собянина, также с 16 июня снимут ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, а также возобновить работу организаций, предоставляющих услуги гражданам и бизнесу.

«Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу, - написал градоначальник на своем сайте. - Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%».

Напомним, мэр сегодня сообщил, что с 9 июня в городе отменен пропускной режим, а также прогулки горожан по графику.

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