Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня
16:36 08.06.2020
Москва, по сути, вернется к привычному ритму жизни со вторника. По словам мэра Сергея Собянина, уже с 9 июня в городе могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. «Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты», - написал градоначальник на своем сайте, сообщив, что о том, когда будут сняты оставшиеся ограничения, горожанам сообщат чуть позже.
Кроме того, к обычному режиму смогут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а также московский каршеринг. Тем не менее, мэр напоминает, что вероятность заражения коронавирусом все еще есть, а значит не исключена новая вспышка эпидемии. «Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», - написал мэр.
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