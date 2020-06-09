Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня

16:36

Москва, по сути, вернется к привычному ритму жизни со вторника. По словам мэра Сергея Собянина, уже с 9 июня в городе могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. «Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты», - написал градоначальник на своем сайте, сообщив, что о том, когда будут сняты оставшиеся ограничения, горожанам сообщат чуть позже.

Кроме того, к обычному режиму смогут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а также московский каршеринг. Тем не менее, мэр напоминает, что вероятность заражения коронавирусом все еще есть, а значит не исключена новая вспышка эпидемии. «Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», - написал мэр.