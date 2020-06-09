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Премьер подписал распоряжение о праве россиян выезжать за границу к родственникам, на лечение, работу или учебу

17:00 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в РФ иностранцев.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», — сказал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что для многих людей важно в данный момент находиться в России, в том числе для оказания помощи заболевшим родственникам, другим необходимо выехать из России в силу многих причин. «В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, которые попали в такую ситуацию», — сказал Мишустин.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сообщил премьер.

Кроме того, распоряжение позволит въехать и в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также у кого на территории РФ живут близкие родственники, опекуны и попечители, нуждающиеся в уходе.  Эхо Москвы

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