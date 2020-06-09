Пашинян меняет руководство силовых структур и Генштаба
17:32 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил назначить новых руководителей Службы национальной безопасности (СНБ), полиции и Генштаба ВС республики. Это решение было принято после неоднократных упреков в адрес силовиков в отсутствии реакции на массовые нарушения ограничений из-за коронавируса и на фоне скандала с главой Генштаба, сын которого, несмотря на карантинные меры в условиях действующего до 13 июня в республике из-за коронавируса режима ЧП, отпраздновал свадьбу.
"Уважаемые соотечественники, я принял ряд важных решений. Согласно моим решениям, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генштаба ВС, полковник Аргишти Кярамян - директором СНБ, полковник Ваге Казарян - руководителем полиции", - написал Пашинян в понедельник в "Фейсбуке".
Премьер уточнил, что данные решения вступят в силу после подписания соответствующих указов президентом. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник получил предложение Пашиняна освободить от занимаемых должностей руководителя СНБ Эдуарда Мартиросяна, начальника Генерального штаба Артака Давтяна и начальника полиции Армана Саркисяна.
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