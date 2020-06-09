Почти 4 млн услуг оказали социальные работники столицы за время пандемии
17:15 08.06.2020
Московские социальные работники за время пандемии коронавируса оказали горожанам примерно 4 млн услуг. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, соцработники помогали самым нуждающимся москвичам и тем, кому пережить самоизоляцию было труднее всего.
«Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарными учреждениями, - заявила Ракова. - Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 млн различных социальных услуг, более 470 тыс. из них - это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19».
По словам вице-мэра, в связи с коронавирусом система соцзащиты впервые столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения и сотрудники справились с этой поставленной задачей и помогли сдержать распространение инфекции. Как считает вице-мэр, учреждения соцзащиты помогли снизить нагрузку с медицинских стационаров.
НОВОСТИ
- 22:40 08.06.2020
- Автор поправок к Конституции Талия Хабриева стала Заслуженным деятелем науки
- 22:00 08.06.2020
- Из-за последствий пандемии рискуют потерять работу более половины россиян - СМИ
- 21:20 08.06.2020
- США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями - Bloomberg
- 20:40 08.06.2020
- США стали насмехаться над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС - Рогозин
- 20:39 08.06.2020
- Поправки в Конституцию подчеркнут роль бизнеса в развитии страны
- 20:00 08.06.2020
- Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений у Ивана Голунова
- 19:55 08.06.2020
- В Подмосковье открылся очередной комплекс переработки отходов
- 19:20 08.06.2020
- Солдат-срочник погиб в воинской части ВДВ в Рязани - прокуратура
- 18:40 08.06.2020
- Мишустину предложили не повышать тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
- 18:00 08.06.2020
- Сотрудничество Китая с Россией беспокоит НАТО - Столтенберг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать