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Почти 4 млн услуг оказали социальные работники столицы за время пандемии

17:15 08.06.2020

Московские социальные работники за время пандемии коронавируса оказали горожанам примерно 4 млн услуг. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, соцработники помогали самым нуждающимся москвичам и тем, кому пережить самоизоляцию было труднее всего.

«Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарными учреждениями, - заявила Ракова. - Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 млн различных социальных услуг, более 470 тыс. из них - это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19».

По словам вице-мэра, в связи с коронавирусом система соцзащиты впервые столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения и сотрудники справились с этой поставленной задачей и помогли сдержать распространение инфекции. Как считает вице-мэр, учреждения соцзащиты помогли снизить нагрузку с медицинских стационаров.

 

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