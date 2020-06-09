Почти 4 млн услуг оказали социальные работники столицы за время пандемии

17:15

Московские социальные работники за время пандемии коронавируса оказали горожанам примерно 4 млн услуг. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, соцработники помогали самым нуждающимся москвичам и тем, кому пережить самоизоляцию было труднее всего.

«Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарными учреждениями, - заявила Ракова. - Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 млн различных социальных услуг, более 470 тыс. из них - это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19».

По словам вице-мэра, в связи с коронавирусом система соцзащиты впервые столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения и сотрудники справились с этой поставленной задачей и помогли сдержать распространение инфекции. Как считает вице-мэр, учреждения соцзащиты помогли снизить нагрузку с медицинских стационаров.