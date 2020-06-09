В Подмосковье продолжается бесплатная раздача медицинских масок

17:17

Графика пресс-службы правительства Московской области



По поручению губернатора Московской областина территории региона продолжается бесплатная раздача медицинских масок.

Средства защиты выделяются для неработающих пенсионеров, получателей региональной социальной доплаты к пенсии и малообеспеченных семей, которые получают доплаты до прожиточного минимума и детские пособия. Всего предусмотрено более 209 тысяч наборов на 2 миллиона масок: для пенсионеров - свыше 162 тысяч наборов по 6-7 масок в каждом, для семей - 46,5 тысяч наборов по 20 масок. Их доставку осуществляют органы социальной защиты населения и волонтеры.

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Московской области ношение медицинских масок в общественных местах является обязательным требованием. Данная мера направлена, прежде всего, на снижение риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По вопросам получения масок жители могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и администрацию муниципалитета.