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Солдат-срочник погиб в воинской части ВДВ в Рязани - прокуратура

19:20 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по факту гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокуратуре.

"Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по факту гибели солдата-срочника", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в командовании Рязанского гарнизона, по предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием.

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