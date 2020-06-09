Солдат-срочник погиб в воинской части ВДВ в Рязани - прокуратура

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по факту гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокуратуре.

"Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по факту гибели солдата-срочника", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в командовании Рязанского гарнизона, по предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием.