Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений у Ивана Голунова

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты психолого-психиатрической экспертизы журналиста Ивана Голунова показали, что он здоров. "Экспертиза не выявила у меня каких-либо отклонений", - сообщил Голунов "Интерфаксу" в понедельник.

5 марта Следственный комитет (СК) направил журналиста на экспертизу для того, чтобы проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Голунов был направлен на экспертизу, "чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний".

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.