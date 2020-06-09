Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений у Ивана Голунова
20:00 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты психолого-психиатрической экспертизы журналиста Ивана Голунова показали, что он здоров. "Экспертиза не выявила у меня каких-либо отклонений", - сообщил Голунов "Интерфаксу" в понедельник.
5 марта Следственный комитет (СК) направил журналиста на экспертизу для того, чтобы проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Голунов был направлен на экспертизу, "чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний".
Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
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