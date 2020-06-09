В Подмосковье открылся очередной комплекс переработки отходов
19:55 08.06.2020
|Фото Константина Семенца
"С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта. Решением федерального правительства на это выделяются деньги, полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности. В короткие сроки построены самые современные комплексы, отвечающие современным мировым стандартам. Только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей мы сможем выстроить новую систему обращения с отходами, главными критериями которой являются максимальный рециклинг, безопасность и экологичность", - отметил губернатор.
Предприятие будет работать круглосуточно, в четыре смены. Создано 450 рабочих мест. На линиях сортировки установлены современные сепараторы, которые позволяют автоматически выбирать из потока ТКО пригодные для переработки фракции. Полимеры, стекло, металлы и бумагу направят на получение вторичных ресурсов. Компостирование органики по уникальной технологии позволит использовать полученный технический грунт для рекультивации полигонов и отсыпки дорог.
"В регионах, где стартовала реформа по раздельному сбору, она как раз воплощается в таких объектах. Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков прошлого в виде свалок. Нацпроект "Экология" - это проект про то, как грамотно переработать отходы и извлечь все полезные фракции, чтобы получить вторичные материальные ресурсы", – сказала Виктория Абрамченко.
Мощность линии сортировки – до 300 тыс тонн отходов в год. Более половины из них пойдет на переработку и вторичное использование.
"Ранее "РТ-Инвест" открыла КПО в Коломне и Сергиевом Посаде, еще один планируется запустить в Можайском городском округе до конца года", - рассказал Сергей Чемезов.
Андрей Шипелов отметил, что наряду со строительством КПО и развитием направлений переработки, компания также внедряет современную систему раздельного сбора тары через фандоматы, использование которых позволяет вернуть во вторичный оборот до 90% собранного сырья. Такие устройства планируется устанавливать и на территории Подмосковья.
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