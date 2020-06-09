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США стали насмехаться над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС - Рогозин

20:40 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос после успешного пуска корабля Crew Dragon к МКС услышал в свой адрес только насмешки вместо благодарности за доставку американских астронавтов на "Союзах". Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в своей колонке в журнале "Форбс".

"Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего кроме шуток и насмешек в наш адрес мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль", - считает глава Роскосмоса.

По его мнению, США уместно было бы выразить благодарность и за то, что в ответ на введенные персональные и секторальные санкции Россия не поддались эмоциям, поэтому удалось сохранились сотрудничество в космосе.

"Батутом, по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться - мы продолжили доставку их астронавтов в космос", - напомнил Рогозин.

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