Поправки в Конституцию подчеркнут роль бизнеса в развитии страны
20:39 08.06.2020
Внесение поправок о содействии развития предпринимательства и бизнеса в России в 114 статью Конституции важно для формирования общественного мнения, считает Андрей Бунич, гендиректор Международного фонда «Содействие предпринимательству», президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ. Эксперт уверен, что после изменения основного закона страны у россиян не будет вопроса «Нужен бизнес или нет?», а, наоборот, будет понимание, что именно благодаря нему и происходит развитие страны.
Напомним, что если по результатам голосования 1 июля поправки в Конституцию будут приняты, то 1 часть 114 статьи будет дополнена пунктом «(Правительство Российской Федерации)….содействует развитию предпринимательства и частной инициативы».
Голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 1 июля во всех регионах России. Подробно ознакомиться с предложенными изменениями можно на сайте конституция.рф, чтобы потом утвердительно или отрицательно ответить на один вопрос в бюллетене: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".
Впервые в истории голосование будет доступно дистанционно для жителей Москвы и Нижегородской области через электронный механизм «Мобильный избиратель». Для жителей столицы заявку на дистанционное участие нужно подавать через сайт московской мэрии или портал госуслуг, для нижегородцев – только через портал госуслуг.
Кроме того, в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 каждому гражданину, который придет голосовать лично на избирательный участок, измерят температуру, выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. На самих участках будет проводиться дезинфекция.
Результаты голосования объявят не позднее 7 июля. Если граждане поддержат поправки в Конституцию, они вступят в силу немедленно.
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