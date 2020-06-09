США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями - Bloomberg
21:20 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями. Об этом сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.
По информации агентства, Вашингтон не исключает, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). При этом, как указывает Блумберг, американская сторона намерена добиться от Москвы привлечения Китая к участию в переговорах.
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