Из-за последствий пандемии рискуют потерять работу более половины россиян - СМИ

22:00 Источник: Эхо Москвы

Более половины россиян рискуют потерять работу из-за последствий пандемии COVID-19. Об этом говорят данные социологических исследований. Предметом изучения экспертов РАНХиГС стали группы людей, которые больше других пострадали от введения карантинных мер.

Определение границ этих групп поможет уменьшить негативное влияние в экономике. Почти половина трудоспособных россиян, а этом более 30 миллионов человек, рискуют лишиться работы или же потерять в зарплате или ее размерах.

Наибольшей угрозе подвержены самозанятые или же те, кто работает в наиболее пострадавших отраслях, к которым относятся транспорт, туризм, спорт, культура и развлечение и другие. В этих сферах занята треть россиян и среди них почти две трети в зоне риска.

Молодые люди в большей мере могут пострадать от последствий пандемии, а девушки в этой категории подвергаются особенному риску. Пожилые, же напротив находятся в меньшей опасности.

Уровень образования тоже имеет определенное значение. Закончившие высшие учебные заведения могут в меньшей мере беспокоится о своем будущем, чем те, у кого нет дипломов. Эхо Москвы