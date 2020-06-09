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НОВОСТИ

Автор поправок к Конституции Талия Хабриева стала Заслуженным деятелем науки

22:40 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Владимир Путин присвоил автору поправок к Конституции Талии Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки». В документе, размещенном на интернет-портале правовой информации говорится, что звание присвоено «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».  Эхо Москвы

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