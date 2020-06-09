В ответ на агитационные листовки КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
07:40 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Северокорейские власти во вторник заблокируют все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Этот шаг (закрытие всех линий связи - прим. ТАСС) станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий", - говорится в сообщении.
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