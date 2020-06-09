Ирак: 4 военных пострадали из-за выкатившегося с взлетно-посадочной полосы и врезавшегося в стену самолета ВВС США
07:50 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский военно-транспортный самолет С-130 при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, в результате ЧП пострадали четыре военнослужащих, которые находились на борту. Это следует из поступившего в понедельник в ТАСС заявления штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
"8 июня примерно в 22:10 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) самолет С-130 ВВС США, совершая посадку на военной базе Эт-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению корпуса самолета и небольшому возгоранию", - говорится в сообщении. Как отмечает штаб операции "Непоколебимая решимость", пожарно-спасательная команда прибыла на место в течение четырех минут, огонь был потушен, находившимся на борту помогли выбраться из самолета.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение на базе Эт-Таджи. Полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.
В сообщении отмечается, что инцидент, расследование которого продолжается, не связан с "действиями противника".
НОВОСТИ
- 11:00 09.06.2020
- Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%
- 10:32 09.06.2020
- "Роскосмос" намерен создать четыре профильных холдинга
- 10:20 09.06.2020
- Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
- 10:05 09.06.2020
- В конгрессе США хотят предложить новые санкции против России и Китая
- 10:00 09.06.2020
- Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР
- 09:32 09.06.2020
- В Чехии назвали "важнейшую трудность" страны
- 09:20 09.06.2020
- КНДР закрыла каналы связи с Южной Кореей
- 09:05 09.06.2020
- Пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель умер - СМИ
- 09:00 09.06.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня
- 08:50 09.06.2020
- Глава исполнительной власти Гонконга заявила, что город больше не может позволить себе хаос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать