Актеру Михаилу Ефремову грозит до семи лет лишения свободы
08:00 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы.
"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
Вечером в понедельник около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один человек. За рулем одной из машин находился актер Михаил Ефремов. В ГУ МВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Актер был задержан и направлен на медицинское освидетельствование. Как сообщил источник ТАСС пострадавший находится в тяжелом состоянии, в результате ДТП он получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.
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