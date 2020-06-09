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Несмотря на пандемию Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги - СМИ

08:10 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета "Политико".

По ее данным, советники главы вашингтонской администрации все еще решают, где именно будут проходить такие мероприятия, а также и то, какие меры безопасности стоит принять. При этом учитывается множество факторов, в том числе число заболевших в каждом населенном пункте, где потенциально может быть организован митинг. Последний раз подобные выступления перед сторонниками Трамп проводил в марте.

"Американцы готовы вернуться к деятельности, готов и президент Трамп. Великое американское возвращение реально, и митинги будут грандиозными. <...> Вы снова увидите толпы и энтузиазм, о которых сонный Джо (имеется в виду бывший вице-президент США Джозеф Байден - прим. ТАСС) может только мечтать", - приводит издание заявление главы предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла.

Газета отмечает, что решение Трампа возобновить выступления перед сторонниками, когда пандемия еще не осталась позади, вероятно, вызовет негативную реакцию у его противников. Однако, как полагают советники президента, политическим оппонентам Трампа будет сложнее критиковать его в ситуации, когда по всей стране проходят акции протеста, участие в которых принимают тысячи человек.

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