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МЧС РФ предлагает увеличить территории пляжей, зон купания и оборудовать дополнительные спасательные посты

08:30 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России в условиях пандемии предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания с целью наибольшего охвата отдыхающих, а арендаторам территорий - оборудовать дополнительные спасательные посты. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС подчеркнули, что в связи с ограничением выезда россиян а отдых за рубеж посещение пляжей в регионах России увеличится. При этом предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза, что обусловлено необходимостью соблюдения ими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра. "В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем МЧС предостерегает население от отдыха в стихийных местах вблизи водоемов. Согласно статистике, "дикие пляжи" опасны, поскольку дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, там нет спасательных постов.

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