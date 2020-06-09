Глава исполнительной власти Гонконга заявила, что город больше не может позволить себе хаос

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонконг должен как можно скорее восстановить мир и стабильность, город больше не может позволить себе хаос. Об этом заявила во вторник в беседе с журналистами глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

"Гонконг не может больше себе позволить хаос, люди хотят жить и работать в мире. В условиях глобального экономического спада для города особенно актуальна стабильная обстановка", - подчеркнула она, комментируя первую годовщину начала антиправительственных протестных акций.

Лам отметила, что за прошедший год Гонконг испытал множество трудностей. Она призвала всех "извлечь урок" из этого кризиса, включая членов гонконгской администрации и законодателей.

По ее словам, отношение центрального правительства к Гонконгу в целом не изменилось, но "ключевой проблемой стал вопрос о национальной безопасности".