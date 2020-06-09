Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов - МГИК

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Ротация сотрудников не окажет влияния на работу избиркомов в Москве, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, отвечая на вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании. По его словам, никаких обращений по этому поводу пока не поступало. «Ротация членов избирательных комиссий - дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК», - сказал зампредседателя МГИК, отметив, что в резерве достаточно сотрудников, желающих поработать в ходе голосования в мегаполисе.

«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии. Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав», - полагает Реут.

Как уже сообщала «Независимая газета», жители Москвы смогут проголосовать по поводу предложенных поправок в Конституцию в онлайн-режиме с 25 по 30 июня, 1 июля состоится голосование на избирательных участках.