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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня

09:00 09.06.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июня превысило 7,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 118 471 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 119,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 406 522 пациента, 3,29 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,96 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (707,4 тысячи человек), Россия (476 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (288,8 тысячи) и Индия (265,9 тысячи), накануне обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. Самая большая смертность зафиксирована у европейских стран из десятки государств, наиболее пострадавших от пандемии. Этот показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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