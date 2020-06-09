Пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель умер - СМИ
09:05 09.06.2020 Источник: Lenta.ru
Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.
Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Его зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи.
Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Lenta.Ru
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