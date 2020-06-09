КНДР закрыла каналы связи с Южной Кореей
09:20 09.06.2020 Источник: RNS
Власти КНДР приняли решение выключить все коммуникационные линии с Южной Кореей, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В сообщении ЦТАК утверждается, что власти Южной Кореи «приводили межкорейские отношения к катастрофической точке», и поэтому Пхеньяну больше не о чем говорить с Сеулом.
«Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», - говорится в сообщении.
Ряд коммуникационных линий между КНДР и Южной Кореей будут ликвидированы 9 июня с 12:00 по местному времени (6:00 мск). RNS
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