0
0
175
НОВОСТИ

В Чехии назвали "важнейшую трудность" страны

09:32 09.06.2020 Источник: Известия

«Важнейшей трудностью» для Чехии является утечка секретных и дипломатических данных в СМИ, заявил 8 июня пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек. Таким образом он прокомментировал ситуацию с высылкой двух российских дипломатов из Чехии, которые якобы связаны со скандалом о ввозе яда рицина в Прагу.

Овчачек указал, что из-за широкого освещения истории в СМИ власти не смогли полноценно провести расследование и спокойно разобраться в ситуации. В итоге объявление дипломатов персонами нон-грата, по его словам, была единственным возможным вариантом.

«Важнейшая трудность, которая требует решения, это факт с утечкой секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатических… Если бы всё проходило в закрытом режиме, если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно... расследовать, мы не были бы в такой ситуации», — сказал он в эфире Radio Z.

По словам Овчачека, после публикации, как уже доподлинно известно, ложной информации о рицине в чемодане российского дипломата, данный вопрос превратился в политический, создал шум в Чехии и не дал вести спокойно расследование.

Он призвал журналистов осознанней подходить к своей работе, не превращая себя в инструмент «чужих игр». Овчачек добавил, что чешский лидер Милош Земан внимательно следит за ситуацией.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 09.06.2020
Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%
0
0
10:32 09.06.2020
"Роскосмос" намерен создать четыре профильных холдинга
0
77
10:20 09.06.2020
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
0
107
10:05 09.06.2020
В конгрессе США хотят предложить новые санкции против России и Китая
0
163
10:00 09.06.2020
Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР
0
118
09:20 09.06.2020
КНДР закрыла каналы связи с Южной Кореей
0
177
09:05 09.06.2020
Пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель умер - СМИ
0
203
09:00 09.06.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня
0
189
08:50 09.06.2020
Глава исполнительной власти Гонконга заявила, что город больше не может позволить себе хаос
0
177
08:45 09.06.2020
Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов - МГИК
0
183

Возврат к списку