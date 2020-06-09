В Чехии назвали "важнейшую трудность" страны

09:32 Источник: Известия

«Важнейшей трудностью» для Чехии является утечка секретных и дипломатических данных в СМИ, заявил 8 июня пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек. Таким образом он прокомментировал ситуацию с высылкой двух российских дипломатов из Чехии, которые якобы связаны со скандалом о ввозе яда рицина в Прагу.

Овчачек указал, что из-за широкого освещения истории в СМИ власти не смогли полноценно провести расследование и спокойно разобраться в ситуации. В итоге объявление дипломатов персонами нон-грата, по его словам, была единственным возможным вариантом.

«Важнейшая трудность, которая требует решения, это факт с утечкой секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатических… Если бы всё проходило в закрытом режиме, если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно... расследовать, мы не были бы в такой ситуации», — сказал он в эфире Radio Z.

По словам Овчачека, после публикации, как уже доподлинно известно, ложной информации о рицине в чемодане российского дипломата, данный вопрос превратился в политический, создал шум в Чехии и не дал вести спокойно расследование.

Он призвал журналистов осознанней подходить к своей работе, не превращая себя в инструмент «чужих игр». Овчачек добавил, что чешский лидер Милош Земан внимательно следит за ситуацией. Известия