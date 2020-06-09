Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР
10:00 09.06.2020 Источник: Известия
Главные проблемы индустрии, по словам главы кабинета министров, заключаются в качестве курортной инфраструктуры и сервисов по конкурентным ценам. Премьер также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь.
Представитель ВОЗ в РФ отметила, что проследит за тем, чтобы ограничения на международные поездки основывались на фактических данных. Известия
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