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НОВОСТИ

Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР

10:00 09.06.2020 Источник: Известия

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами. Председатель правительства назвал туризм одной из самых перспективных отраслей российской экономики, несмотря на урон от COVID-19.

Главные проблемы индустрии, по словам главы кабинета министров, заключаются в качестве курортной инфраструктуры и сервисов по конкурентным ценам. Премьер также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь.

Представитель ВОЗ в РФ отметила, что проследит за тем, чтобы ограничения на международные поездки основывались на фактических данных.  Известия

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