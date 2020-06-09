В конгрессе США хотят предложить новые санкции против России и Китая
10:05 09.06.2020 Источник: Газета.Ru
Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox Business.
«Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану», — уточнил сенатор. По его словам, новые санкционные меры имеют отношение к истечению срока оружейного эмбарго по Ирану.
Стьюби также сообщил, что его партия намерена предложить запретить финансовую помощь США Ливану.
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 09.06.2020
- Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%
- 10:32 09.06.2020
- "Роскосмос" намерен создать четыре профильных холдинга
- 10:20 09.06.2020
- Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
- 10:00 09.06.2020
- Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР
- 09:32 09.06.2020
- В Чехии назвали "важнейшую трудность" страны
- 09:20 09.06.2020
- КНДР закрыла каналы связи с Южной Кореей
- 09:05 09.06.2020
- Пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель умер - СМИ
- 09:00 09.06.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня
- 08:50 09.06.2020
- Глава исполнительной власти Гонконга заявила, что город больше не может позволить себе хаос
- 08:45 09.06.2020
- Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов - МГИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать