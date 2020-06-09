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НОВОСТИ

В конгрессе США хотят предложить новые санкции против России и Китая

10:05 09.06.2020 Источник: Газета.Ru

Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox Business.

«Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану», — уточнил сенатор. По его словам, новые санкционные меры имеют отношение к истечению срока оружейного эмбарго по Ирану.

Стьюби также сообщил, что его партия намерена предложить запретить финансовую помощь США Ливану.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана.  Газета.Ru

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