Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
10:20 09.06.2020 Источник: Интерфакс
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около 70 километров длинной, естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя. (...) Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно", - сказал Усс в интервью журналистам.
Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Озеро Пясино - водоем ледникового происхождения, расположено примерно в 20 км от Норильска.
НОВОСТИ
- 11:00 09.06.2020
- Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%
- 10:32 09.06.2020
- "Роскосмос" намерен создать четыре профильных холдинга
- 10:05 09.06.2020
- В конгрессе США хотят предложить новые санкции против России и Китая
- 10:00 09.06.2020
- Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР
- 09:32 09.06.2020
- В Чехии назвали "важнейшую трудность" страны
- 09:20 09.06.2020
- КНДР закрыла каналы связи с Южной Кореей
- 09:05 09.06.2020
- Пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель умер - СМИ
- 09:00 09.06.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня
- 08:50 09.06.2020
- Глава исполнительной власти Гонконга заявила, что город больше не может позволить себе хаос
- 08:45 09.06.2020
- Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов - МГИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать