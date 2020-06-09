0
0
77
НОВОСТИ

"Роскосмос" намерен создать четыре профильных холдинга

10:32 09.06.2020 Источник: Эхо Москвы

«Роскосмос» создаст четыре профильных холдинга. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, они займутся ракето— и спутникостроением, наземной космической инфраструктурой и наукой. Руководитель «Роскосмоса» в своей колонке в журнале Forbes написал, что это поможет корпорации провести «технологический фитнес» и стать более «поджарой» и способной оперативно реагировать на вызовы современной экономики.

Рогозин посетовал на то, что после запуска первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon он услышал в свой адрес только насмешки вместо благодарности за доставку астронавтов США на МКС на российских «Союзах».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 09.06.2020
Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%
0
0
10:20 09.06.2020
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
0
107
10:05 09.06.2020
В конгрессе США хотят предложить новые санкции против России и Китая
0
163
10:00 09.06.2020
Отдых в России может подорожать на 30% - АТОР
0
118
09:32 09.06.2020
В Чехии назвали "важнейшую трудность" страны
0
175
09:20 09.06.2020
КНДР закрыла каналы связи с Южной Кореей
0
177
09:05 09.06.2020
Пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель умер - СМИ
0
203
09:00 09.06.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня
0
189
08:50 09.06.2020
Глава исполнительной власти Гонконга заявила, что город больше не может позволить себе хаос
0
177
08:45 09.06.2020
Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов - МГИК
0
183

Возврат к списку