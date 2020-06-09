"Роскосмос" намерен создать четыре профильных холдинга
10:32 09.06.2020 Источник: Эхо Москвы
«Роскосмос» создаст четыре профильных холдинга. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, они займутся ракето— и спутникостроением, наземной космической инфраструктурой и наукой. Руководитель «Роскосмоса» в своей колонке в журнале Forbes написал, что это поможет корпорации провести «технологический фитнес» и стать более «поджарой» и способной оперативно реагировать на вызовы современной экономики.
Рогозин посетовал на то, что после запуска первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon он услышал в свой адрес только насмешки вместо благодарности за доставку астронавтов США на МКС на российских «Союзах». Эхо Москвы
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