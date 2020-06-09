Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%
11:00 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 595, рост числа новых случаев снизился до рекордно низких 1,8%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, днем ранее суточный рост составлял 1,9%, до этого пять дней держался на уровне 2%. Всего в России 485 253 человека заразились коронавирусом.
Симптомов нет у 3 277 (38,1%) новых заразившихся. Число болеющих в настоящее время снизилось до 236 714 человек.
Новые 739 случаев выявлены в Московской области, 318 - в Санкт-Петербурге, 292 - в Нижегородской области, 242 - в Свердловской и 220 - в Воронежской областях.
Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.
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