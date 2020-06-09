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Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ снизился до 1,8%

11:00 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 595, рост числа новых случаев снизился до рекордно низких 1,8%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, днем ранее суточный рост составлял 1,9%, до этого пять дней держался на уровне 2%. Всего в России 485 253 человека заразились коронавирусом.

Симптомов нет у 3 277 (38,1%) новых заразившихся. Число болеющих в настоящее время снизилось до 236 714 человек.

Новые 739 случаев выявлены в Московской области, 318 - в Санкт-Петербурге, 292 - в Нижегородской области, 242 - в Свердловской и 220 - в Воронежской областях.

Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

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