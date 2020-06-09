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Китай не будет принимать участие в переговорах о разоружении с РФ и США - МИД КНР

11:05 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая не планирует принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о разоружении с Россией и США. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении", - указала она.

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