Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП
11:20 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московская полиция переквалифицировало дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы, - сказал он. - Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи". Эта статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.
Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова. В ближайшее время он будет вызван на допрос", - сказал собеседник агентства.
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