Гражданин Ирана приговорен к смерти за предоставление ЦРУ информации о Сулеймани - Reuters

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Ирана был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на судебные органы Ирана.

Отмечается, что он передавал информацию о местонахождении командующего спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе в результате авиаудара США.