Комиссия МГД поддержала законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования
11:11 09.06.2020
Законопроект о проведении в Москве дистанционного электронного голосования поддержан комиссией городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты обсуждали законопроект, внесенный Мосгоризбиркомом на заседании профильной комиссии, этот документ должен помочь в реализации принятого 23 мая соответствующего федерального закона о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в Москве. «Наши коллеги из Госдумы его приняли, и в развитии федерального закона мы принимаем наш московский закон», - отметил глава комиссии Мосгордумы Александр Козлов.
По его словам, обсуждение шло больше двух часов. «Было очень много вопросов со стороны депутатов, представителей Мосгоризбиркома. На вопросы отвечали, они касались процедурных моментов, защиты данных со стороны избирателей. Самое главное, что мы получили положительное заключение государственно-правового управления Мосгордумы. Была озвучена положительная позиция со стороны прокуратуры города Москвы, о том, что замечаний нет к проекту закона. Уже в среду депутаты Мосгордумы выскажутся в целом по данному проекту закона», - сказал Козлов.
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