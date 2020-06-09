Украина не предоставила первичные данные с радаров в день крушения MH17 - прокурор

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер.

По его словам, "украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты". Такие радары, уточнил Бергер, получают информацию от самолетов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик.

"Данные с первичных радаров от Украины получены не были, - добавил прокурор. - Совместная следственная группа провела расследование, по которым они не были предоставлены". По результатам данного расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой ополченцами Донецкой народной республики, радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.