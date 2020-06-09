Осужденный по делу об убийстве Старовойтовой экс-депутат Госдумы Глущенко отказался от УДО

12:05 Источник: Интерфакс

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко об отказе от его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

В мае 2015 года бизнесмен, бывший депутат Госдумы и один из лидеров Тамбовской ОПГ Глущенко был приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима за соучастие в организации депутата Госдумы, сопредседателя партии "Демократическая Россия" Старовойтовой, застреленной в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

В июне 2005 года на 20 лет лишения свободы был осужден организатор убийства Юрий Колчин. Тогда же петербургский суд вынес приговор непосредственному исполнителю убийства Виталию Акишину, который получил 23,5 года лишения свободы.

Осужденный Глущенко сообщил следствию, что организатором этого преступления также был лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (в прошлом Кумарин). В 2019 году Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) с учетом ранее назначенных ему сроков по ряду других обвинительных приговоров.

Заказчик убийства до сих пор не установлен.