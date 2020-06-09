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Ефремов признал вину в ДТП в первые минуты после автоаварии - источник

12:20 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артист Михаил Ефремов признал вину в причастности к ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве сразу же после столкновения его автомобиля с другой машиной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред во время разговора с полицейскими", - сказал собеседник агентства.

По его словам, актер сам поехал на медосвидетельствование в наркологический центр. Экспертиза показала очень сильную степень опьянения. Он смог объяснить, что хотел обогнать машину, саму аварию плохо помнит, допросить его не представлялось возможным.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в районе дома 3 по Смоленской площади. По предварительным данным, он на большой скорости выехал на встречную полосу и, как сообщили в полиции, был пьян.

Как сообщал источник ТАСС, пострадавший - 57-летний Сергей Захаров - в результате ДТП получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно- мозговую травму. В полиции во вторник утром подтвердили смерть пострадавшего.

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