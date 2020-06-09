Ефремов признал вину в ДТП в первые минуты после автоаварии - источник
12:20 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Артист Михаил Ефремов признал вину в причастности к ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве сразу же после столкновения его автомобиля с другой машиной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред во время разговора с полицейскими", - сказал собеседник агентства.
По его словам, актер сам поехал на медосвидетельствование в наркологический центр. Экспертиза показала очень сильную степень опьянения. Он смог объяснить, что хотел обогнать машину, саму аварию плохо помнит, допросить его не представлялось возможным.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в районе дома 3 по Смоленской площади. По предварительным данным, он на большой скорости выехал на встречную полосу и, как сообщили в полиции, был пьян.
Как сообщал источник ТАСС, пострадавший - 57-летний Сергей Захаров - в результате ДТП получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно- мозговую травму. В полиции во вторник утром подтвердили смерть пострадавшего.
НОВОСТИ
- 19:05 09.06.2020
- В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам
- 18:35 09.06.2020
- Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля
- 18:26 09.06.2020
- Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
- 17:40 09.06.2020
- Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов
- 17:12 09.06.2020
- Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%
- 17:00 09.06.2020
- В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго
- 16:32 09.06.2020
- Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ
- 16:15 09.06.2020
- Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
- 16:12 09.06.2020
- Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
- 16:00 09.06.2020
- Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать