Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом
12:32 09.06.2020 Источник: Lenta.ru
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом. Об этом он рассказал Znak.com.
Его доставили в екатеринбургскую больницу № 40. По словам Ройзмана, он чувствует себя нормально, не ощущает боли в груди, трудностей с дыханием. У бывшего главы города наблюдается нормальная температура. Врачи начали стандартное для таких случаев лечение.
«Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ — пневмония», — рассказал он.
Об инфицировании политика стало известно 8 июня. Первые симптомы инфекции у него появились несколько дней назад. «Слегка уши заложило, горло почувствовал. [Температура] 37.0. Справился за два дня», — рассказал Ройзман. Он решил сделать тест на коронавирус, когда симптомы уже прошли.
Коронавирус обнаружили и у ряда российских политиков, среди которых официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Удмуртии Александр Бречалов и депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и другие. Большинство из них уже выздоровели. Lenta.Ru
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