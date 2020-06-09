12:32 Источник: Lenta.ru

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом. Об этом он рассказал Znak.com.

Его доставили в екатеринбургскую больницу № 40. По словам Ройзмана, он чувствует себя нормально, не ощущает боли в груди, трудностей с дыханием. У бывшего главы города наблюдается нормальная температура. Врачи начали стандартное для таких случаев лечение.

«Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ — пневмония», — рассказал он.

Об инфицировании политика стало известно 8 июня. Первые симптомы инфекции у него появились несколько дней назад. «Слегка уши заложило, горло почувствовал. [Температура] 37.0. Справился за два дня», — рассказал Ройзман. Он решил сделать тест на коронавирус, когда симптомы уже прошли.

Коронавирус обнаружили и у ряда российских политиков, среди которых официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Удмуртии Александр Бречалов и депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и другие. Большинство из них уже выздоровели. Lenta.Ru