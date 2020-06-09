Депутат МГД: Столичный парламент рассмотрит законопроект о противодействии сниффингу
12:23 09.06.2020
Мосгордума 10 июня обсудит законодательные инициативы, направленные на борьбу со сниффингом – новой разновидностью токсикомании. По словам председателя комиссии московского парламента по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, это крайне важный вопрос и депутаты давно размышляли, как можно противодействовать этой опасной тенденции. По словам парламентария, проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «направлен на борьбу с таким опасным явлением, получившим распространение в подростковой среде, как сниффинг, при котором опьянение достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, в частности, используемых в баллончиках для заправки зажигалок.
Особенно важно продумать содержание закона сейчас, когда не всегда есть возможно проследить, какие сайты посещает ребенок, говорит Гусева, отмечая, что депутаты рассмотрят проект изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.
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