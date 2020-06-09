В РПЦ осудили планы превратить Святую Софию в мечеть
12:35 09.06.2020 Источник: НГ-Online
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телепрограммы "Церковь и мир" прокомментировал планы мусульманских активистов превратить Святую Софию в Стамбуле в мечеть. Он напомнил, что комплекс храма Святой Софии с 1934 года по решению Кемаля Ататюрка является музеем, а с 1985 года включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. «Для миллионов христиан по всему миру, особенно православных христиан, этот храм является символом Византии и символом православия, — подчеркнул митрополит. — Он был построен в VI веке императором Юстинианом именно как православный храм и стал не только чудом архитектуры своего времени, но и главным православным храмом Восточной Римской империи. Для нас, русских людей, этот храм дорог еще и тем, что послы князя Владимира именно там, находясь на богослужении, почувствовали, что не знают, находятся они "на земле или на Небе", и решили рассказать об этом князю Владимиру; по итогам этого посольства было принято историческое решение князя Владимира крестить Русь». «Любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии, который сейчас является музеем, приведут к нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились к настоящему времени», — уверен председатель ОВЦС. В связи с этим Иларион выразил надежду, что «этот храм и дальше будет оставаться музеем, что доступ в него будет открыт всем желающим и что подобного рода события не будут провоцировать межрелигиозную напряженность».
Редакция НГ-религий
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