Первая вспышка коронавируса могла произойти в Китае летом 2019 года - Reuters
13:00 09.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Первая вспышка коронавируса могла произойти в Китае еще прошлым летом. Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные Гарвардской медицинской школы из США, еще до задокументированного начала эпидемии отмечалось увеличение объема пациентов в больницах Уханя, а также поиск симптомов в интернете. Для исследования ученые сняли спутниковые снимки с высоким разрешением, которые показывали парковочные места в больницах китайского города. По данным исследования, которое приводит агентство Reuters, выводы ученых подтверждают гипотезу о том, что сам вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально циркулировал в Ухане. Эхо Москвы
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