Россияне уже получили выплаты в 10 тыс. рублей на 18,4 млн детей от 3 до 16 лет - Голикова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне получили выплаты в размере 10 тыс. рублей почти на 18,4 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей", - сказала она в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов.