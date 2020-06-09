Россияне уже получили выплаты в 10 тыс. рублей на 18,4 млн детей от 3 до 16 лет - Голикова
13:05 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне получили выплаты в размере 10 тыс. рублей почти на 18,4 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей", - сказала она в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов.
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