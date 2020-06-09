Решение Трампа вывести часть американских войск из Германии застало врасплох чиновников - СМИ

13:20 Источник: Эхо Москвы

Решение Дональда Трампа вывести часть американских войск из Германии застало врасплох чиновников США, утверждает агентство Reuters. Предполагается, что на родину вернут почти 10 тысяч военнослужащих.

Для чиновников Белого дома, Госдепа и Пентагона планы Дональда Трампа по выводу значительной части войск из Германии оказались большим сюрпризом. Им остается только гадать о мотивах такого решения – как пишет Reuters, есть несколько версий того, почему президент решил сократить военное присутствие. Согласно одной из них, за этим мог стоять бывший посол США в Германии и сторонник Трампа Ричард Гренелл, но сам он назвал такую информацию слухами.

На прошлой неделе Reuters и Wall Street Journal сообщили, что Трамп приказал Пентагону сократить американский контингент в Германии на 9,5 тысяч человек. После вывода войск там останется около 25 тысяч американских военнослужащих. Это решение также связывали с отказом немецкого канцлера Ангелы Меркель приехать на встречу лидеров стран «большой семерки», которую Трамп собирался провести в Вашингтоне в конце июня.

По словам источников, решение сократить число американских военнослужащих в Германии обсуждалось в Белом доме еще с сентября прошлого года. Эхо Москвы