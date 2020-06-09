Медики системы ФСИН получат стимулирующие выплаты за помощь пациентам с коронавирусом
13:32 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о стимулирующих выплатах за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить ежемесячную выплату стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за особые условия труда) медицинским работникам уголовно- исполнительной системы Российской Федерации, в том числе сотрудникам <...>, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с занимаемой должностью", - говорится в тексте постановления.
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