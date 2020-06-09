0
0
301
НОВОСТИ

Медики системы ФСИН получат стимулирующие выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

13:32 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о стимулирующих выплатах за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить ежемесячную выплату стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за особые условия труда) медицинским работникам уголовно- исполнительной системы Российской Федерации, в том числе сотрудникам <...>, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с занимаемой должностью", - говорится в тексте постановления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:05 09.06.2020
В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам
0
29
18:35 09.06.2020
Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля
0
85
18:26 09.06.2020
Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
0
101
17:40 09.06.2020
Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов
0
172
17:12 09.06.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%
0
207
17:00 09.06.2020
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго
0
189
16:32 09.06.2020
Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ
0
230
16:15 09.06.2020
Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
0
247
16:12 09.06.2020
Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
0
249
16:00 09.06.2020
Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ
0
241

Возврат к списку