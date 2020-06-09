Благодаря поправкам в Конституцию вырастет белая зарплата, уверен экономист Руслан Абрамов
13:45 09.06.2020
Увеличение МРОТ до уровня прожиточного минимума из-за принятия поправок в Конституцию, позитивно скажется на зарплатах у бюджетников и сотрудников крупных компаний, работающих в белую, считает заведующий кафедры госуправления РЭУ им. Плеханова, профессор, доктор экономических наук Руслан Абрамов. Однако, по мнению эксперта, из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, в нынешнем году ситуация будет не самая стабильная. При этом позже заработная плата будет автоматически увеличиваться, ведь повышение прожиточного минимума будет закреплено в Основном законе страны. Кроме того, появление в Конституции новой статьи, касающейся содействию развития предпринимательства и частной инициативы, приведет к серьезному развитию малого и среднего бизнеса в стране, убежден эксперт.
«Начнется содействие бизнесу, проверок будет меньше, кредиты и так далее. Если раньше это иногда делалось с трудом, через не могу, то сейчас вариативность этого уменьшится» - заявил «НГ» Абрамов, который уверен, что подобные изменения произойдут «не по щелчку», но эффект запущенного колеса сработает. « И это особенно важно в преддверии ближайшего затяжного кризиса», - говорит эксперт.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции пройдет в России 1 июля. Проголосовать можно будет во всех регионах страны, а для жителей Москвы и Нижегородской области впервые будет доступно и электронное голосование. Чтобы принять участие в плебисците дистанционно, москвичам надо заранее зарегистрироваться на портале московской мэрии mos.ru или на сайте gosuslugi.ru, нижегородцам же доступна регистрация только через портал госуслуги.
В целях обеспечения безопасности, меры предосторожности в связи с угрозой коронавирусной инфекции будут усилены – у граждан будут измерять температуру прямо на участках для голосования, а кроме этого им выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Сами избирательные участки будут тщательно дезинфицироваться.
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