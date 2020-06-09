Start продал права на сериал «Содержанки» британскому телеканалу Channel 4

13:45 Источник: НГ-Online

Права на российский сериал «Содержанки» купила VOD-платформа Walter Presents, которая принадлежит Channel 4 и предлагает зрителям неанглоязычный контент. Сериал выйдет в Великобритании и Ирландии под названием Russian Affairs («Русские дела»). Channel 4 также получил право первого показа сериала «Содержанки» на британском телевидении. Сделка была заключена во время проходящего сейчас виртуального рынка российского контента Key Buyers Event.

Сериал «Содержанки» (режиссер Константин Богомолов) производились для видеосервиса Start, принадлежащего продюсерам компании Yellow, Black & White и холдингу «Газпром-медиа», и не выходили на ТВ.

Вера Цветкова