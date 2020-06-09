Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым прокомментировали в Кремле
14:00 09.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым. Накануне вечером на Садовом кольце в центре Москвы автомобиль с актёром врезался в другую машину, водитель которой позже скончался в больнице.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос радиостанции «Говорит Москва», не следует ли лишать наград и званий за такие преступления, ответил, что в Кремле не думают об этом.
«Об этом мы вообще не думаем. Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и не важно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём идёт речь».
Ранее очевидец подтвердил присутствие пассажира в автомобиле Ефремова в момент ДТП. Мужчина рассказал радиостанции «Говорит Москва», что ехал по дороге рядом с актёром и сразу остановился у места аварии. По его словам, в машине находились два человека: Михаил Ефремов и человек, которого очевидец не узнал.
НОВОСТИ
- 19:05 09.06.2020
- В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам
- 18:35 09.06.2020
- Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля
- 18:26 09.06.2020
- Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
- 17:40 09.06.2020
- Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов
- 17:12 09.06.2020
- Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%
- 17:00 09.06.2020
- В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго
- 16:32 09.06.2020
- Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ
- 16:15 09.06.2020
- Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
- 16:12 09.06.2020
- Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
- 16:00 09.06.2020
- Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать