Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым прокомментировали в Кремле

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым. Накануне вечером на Садовом кольце в центре Москвы автомобиль с актёром врезался в другую машину, водитель которой позже скончался в больнице.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос радиостанции «Говорит Москва», не следует ли лишать наград и званий за такие преступления, ответил, что в Кремле не думают об этом.

«Об этом мы вообще не думаем. Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и не важно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём идёт речь».

Ранее очевидец подтвердил присутствие пассажира в автомобиле Ефремова в момент ДТП. Мужчина рассказал радиостанции «Говорит Москва», что ехал по дороге рядом с актёром и сразу остановился у места аварии. По его словам, в машине находились два человека: Михаил Ефремов и человек, которого очевидец не узнал.