Коронавирус разделился на шесть отдельных линий - ученые

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологи из США проанализировали структуру свыше 10 тысяч образцов коронавируса из разных регионов мира и пришли к выводу, что на настоящий момент по миру распространяется шесть разновидностей SARS-CoV-2. Выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

"Мы создали алгоритм, позволяющий быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, циркулирующих на глобальном уровне", - пишут ученые.

Еще с первых дней развития вспышки болезни COVID-19 в китайском Ухане ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует вызвавший ее коронавирус SARS-CoV-2. Сегодня известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа, однако то, к чему привело их появление, пока остается предметом дискуссий среди генетиков.

В частности, еще в начале марта китайские биологи заявили, что вирус мог разделиться на два подтипа, S и L, отличающихся остротой симптомов и скоростью распространения. Другие ученые в этом усомнились, отметив, что изменения в общем генофонде вируса могли быть вызваны различными случайными процессами, а не реальными отличиями в заразности этих подтипов SARS-CoV-2. В мае ученые из Британии и Австралии показали, что в человеческой популяции циркулирует сразу три разновидности вируса.