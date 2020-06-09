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IBM прекратит работы над технологией распознавания лиц

14:32 09.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американская IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц. Гендиректор Арвинд Кришна в письме к Конгрессу США пояснил, что компания против систем, «используемых для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека».

IBM предложила американским властям отказаться от покупки таких технологий и у других поставщиков. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.  Говорит Москва

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