IBM прекратит работы над технологией распознавания лиц
14:32 09.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Американская IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц. Гендиректор Арвинд Кришна в письме к Конгрессу США пояснил, что компания против систем, «используемых для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека».
IBM предложила американским властям отказаться от покупки таких технологий и у других поставщиков. Заявление опубликовано на официальном сайте компании. Говорит Москва
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